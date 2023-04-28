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Песков заявил, что работа над новой платежной системой для туристов из РФ в Турции ведется

Вероника Волосунова
22:04 28.04.2023
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал появившуюся в газете Sabah информацию о новой платежной системе для российских туристов.
Песков заявил, что работа над новой платежной системой для туристов из РФ в Турции ведется
© Фото: Ma Yan Xinhua Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о ведении работ в направлении новой платежной системы для российских туристов в Турции. Сообщили РИА Новости.

«Работа в этом направлении ведется», - сообщил Песков, комментируя сообщение газеты Sabah о договоренности лидеров России и Турции создать новую платежную систему для российских туристов.

Накануне газета Sabah, ссылаясь на источники, сообщила, что между Москвой и Анкарой появилась договоренность о новой платежной системе для туристов из РФ - «смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты».

Ранее индонезийский посол заявил о процессе подготовки использования карт «Мир» в стране. Он добавил, что знает об использовании карт «Мир» уже во многих странах. По данным посла, в Индонезии, в том числе на пользующемся популярностью среди россиян острове Бали, проживает около 40 тысяч российских граждан.

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