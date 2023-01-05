В стране и мире Индонезийский посол заявил о процессе подготовки использования карт «Мир» Ирина Елагина Индонезийский посол в Москве прокомментировал перспективы использования карт «Мир». © Фото: Artem Sobolev news.ru via globallookpress.com Читайте нас на: Индонезия находится в процессе подготовки возможности использования карт «Мир» на территории страны. Индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес в интервью РИА Новости прокомментировал перспективы работы с российской платежной системой. «Мы рекомендовали (индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования карт "Мир" – ред.), но я думаю, это займет определенное время. Мы знаем, что карты "Мир" используются уже во многих странах – в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе», – приводит агентство слова дипломата. По данным индонезийского посла, в Индонезии, в том числе по популярном среди россиян острове Бали, сейчас живут около 40 тысяч граждан РФ, и все они находят способы проводить банковские операции. Экспертное мнение и аналитика