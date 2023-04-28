Ударившего ножом в грудь хоккеиста Романа Дидуру оправдали

Обвиняемого освободили из под стражи сразу в зале суда.

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В Таганском суде Москвы оправдали 37-летнего предпринимателя Армена Куюмджи, которому было предъявлено обвинение в убийстве 23-летнего хоккеиста Романа Дидура. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил Куюмджи Армена Юрьевича оправдать в связи с внесением в отношении подсудимого оправдательного вердикта коллегией присяжных заседателей», - следует из сообщения пресс-службы.

Уточняется, что после оглашения решения суда обвиняемый был освобожден из-под стражи.

Напомним, трагедия произошла на Николоямской улице 24 апреля прошлого года. В баре между двумя мужчинами завязался конфликт. Когда они вышли на улицу, Куюмджи ударил Дидура ножом в область сердца. Врачи не смогли его спасти.