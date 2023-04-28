«Московская Хельсинкская группа» будет ликвидирована согласно решению суда

В конце января 2023 года Минюст РФ подал иск о ликвидации в России данной региональной организации, осуществлявшей свою деятельность по всей стране.

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Решение о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ) признано законным. Данный вердикт вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам решение Московского городского суда о ликвидации Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений" оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», - сообщило агентство.

В конце января Мосгорсуд ликвидировал организацию по соблюдению Хельсинкских соглашений. Причиной стало осуществление деятельности данной организации на территории всей страны, имеющей региональный статус. Иск подало Министерство юстиции РФ.

МХГ занималась содействием по соблюдению Хельсинкских соглашений 1975 года. миссией которой было «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России».

В 1975 году в Хельсинки завершилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем приняли участие США, Канада, а также все европейские страны за исключением Албании. Был принят заключительный акт, согласно которому каждая из стран, включая СССР, приняла на себя обязательства по соблюдению международных стандартов в области прав человека.