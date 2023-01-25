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Мосгорсуд ликвидировал организацию по соблюдению Хельсинкских соглашений

Семен Лавров
17:56 25.01.2023
Причиной для этого стало то, что Московская Хельсинкская группа, имея региональный статус, вела свою деятельность на территории всей страны.
Мосгорсуд ликвидировал организацию по соблюдению Хельсинкских соглашений
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Московская Хельсинкская группа будет ликвидирована, решил Мосгорсуд.

Административный иск на правозащитную организацию, которая занималась содействием по соблюдению Хельсинкских соглашений 1975 года, подало Министерство юстиции РФ. Согласно данным внеплановой проверки московской прокуратуры, было установлено, что МХГ ведет свою деятельность на территории всей России, несмотря на свой региональный статус.

«Решение суда может быть обжаловано в Первом апелляционном суде в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме», - заключил судья Михаил Казаков.

Напомним, что основная миссия Хельсинкской группы, согласно информации на официальном сайте, - «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России». Она была основана в 1976 году по итогам заключения итогового акта совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 2012 году МХГ прекратила получать финансирование из-за рубежа, чтобы не нарушать закон о деятельности организаций-иноагентов.

О кризисе ОБСЕ неоднократно заявлял глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, данная организация превратилась в инструмент продвижения интересов коллективного Запада. Он также назвал ее «ареной пропагандистских баталий».

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