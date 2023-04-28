Россиянам напомнили о штрафах за жарку шашлыков на майских праздниках

Метеорологи добавили, что погода на майские праздники будет дождливой и прохладной, а сегодня ночью в Москве и Московской области будет снег.

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Сегодня последний рабочий день перед долгими выходными. В майские праздники россияне отдыхают в этом году с 29 по 1 и с 6 по 9 мая.

Судя по ажиотажу в магазинах и по пробкам в 9 баллов на выезд из города, стоит напомнить о том, что на даче расстояние от мангала до любой постройки должно быть не менее пяти метров. Иначе штраф до 4000 рублей для физлиц. Нельзя готовить мясо и на берегу реки, озера или в лесу, если там нет специально оборудованной мангальной зоны - штраф от 15 000 рублей.

За лесной пожар, случившийся по вине человека, предусмотрена уголовная ответственность. Если за ваши действия погорит леса больше, чем на 10 тысяч в сумме, это уголовное дело и, возможно, срок ограничения свободы до четырех лет.

«То есть на своей территории вы можете пользоваться мангалом, а вот на территории общего пользования органы местного самоуправления могут вам запретить это делать. Но обычно, если не вводится особый противопожарный режим, во многих парках сделаны зоны для установки барбекю, мангалов», - заявил Сергей Воронов, заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

В столице таких площадок более 200, они в основном бесплатные и поэтому почти всегда заняты. Такие зоны есть в большинстве городских парков и скверов, например, в Крылатском, Коломенском, Сокольниках и других.

На майские праздники обещают дождливую и прохладную погоду, а сегодня ночью даже снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

«А вот ночью при приближении холодного фронта будет необычное событие. Дождь усилится в первой половине ночи, а во второй половине, ближе к утру, прогнозируются отдельные снежинки. Ну мокрый снег. На земле его не будет, но в воздухе прогнозируется снег. Это не совсем обычно», - рассказал Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России.

Холоднее всего будет в ночь на воскресенье - ноль градусов. Холодный фронт задержится в столице ровно до первого рабочего дня. Это нормально, говорят метеорологи. Примерно такой температурный режим в начале мая и должен быть в Москве и области. Но, судя по ситуации на дорогах, москвичей ничто не остановит на пути к отдыху на природе. Росстат сегодня подсчитал как по цене за год изменился так называемый шашлычный набор: например, свинина и курица, по данным ведомства, подешевели. Говядина и баранина - стали дороже.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении майских выходных за счет новогодних. По словам депутата Владислава Даванкова, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».