В Госдуму внесли законопроект об увеличении майских выходных за счет новогодних

Если законопроект будет принят в ближайшее время, то с 2024-го новогодние «каникулы» станут короче на четыре дня.

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В Госдуму внесли законопроект о введении длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков.

«Сегодня партия "Новые люди" внесла законопроект, который сделает длинные майские по-настоящему длинными», - сказал депутат.

По словам Даванкова, увеличение майских «каникул» предполагает перенос на весну четырех новогодних выходных. Депутат напомнил, что регионы и сейчас могут вводить дополнительные выходные на майские праздники, но не делают этого. Хотя «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами», считает вице-спикер Госдумы.

Если законопроект будет принят уже в ближайшее время, то в этом году майские выходные будут продолжаться с 29 апреля по 9 мая. А новогодние в 2024-м - с 1 по 3 января и 7 января. Майские выходные в 2024 году будут без перерывов с 1 по 9 мая.

Сейчас по производственному календарю весной 2023 года предусмотрены выходные с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно.