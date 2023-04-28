ФСБ задержала ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева
Суд заключил задержанного под стражу.
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Федеральная служба безопасности задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в Лефортовском суде.
В карточке дела, как передает РИА Новости, сказано о том, что суд избрал меру пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу.
Согласно данным Лефортовского суда, арестованному вменяется статья о мошенничестве в особо крупном размере.