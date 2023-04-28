В стране и мире ФСБ задержала ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева Игнат Далакян Суд заключил задержанного под стражу. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Федеральная служба безопасности задержала ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в Лефортовском суде. В карточке дела, как передает РИА Новости, сказано о том, что суд избрал меру пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Согласно данным Лефортовского суда, арестованному вменяется статья о мошенничестве в особо крупном размере. Экспертное мнение и аналитика