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Президент РАПУ Гурьев заявил, что Россия обогнала США по производству минеральных удобрений

Вероника Волосунова
16:31 27.04.2023
Теперь Россия занимает второе место после Китая и является гарантом продовольственной безопасности всего мира.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Россия стала производить больше минеральных удобрений, чем США, что позволило выйти на второе место в мире, уступив Китаю. Об этом заявил Андрей Гурьев, президент Российской ассоциации производителей удобрений с главой РФ Владимиром Путиным.

«Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая. Это действительно огромное достижение», - заявил Гурьев.

Он также добавил, что за последние 10 лет удалось увеличить производство всех видов удобрений на 40% - до 55 миллионов тонн. Благодаря этому сегодня Россия является лидером и гарантом продовольственной безопасности всего мира.

Ранее в ООН сообщили о начале безвозмездной отправки российских удобрений в Африку. По словам Стефана Дюжаррика, «это будет способствовать облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где идет посевной сезон».

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