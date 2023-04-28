В стране и мире Единственный в Донецке аппарат МРТ поврежден после обстрела города боевиками Андрей Аркадьев Алексей Огренич Зафиксировано попадание снаряда в нижний этаж здания Донецкого травматологического центра. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Донецкий травматологический центр попал под обстрел украинских националистов. За стеной от места падения снаряда находится детское отделение. В результате удара поврежден единственный в Донецке аппарат МРТ, сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Огренич. В нижний этаж здания влетела ракета РСЗО. В десяти метрах от травматологического центра в земле образовалась воронка. Кроме того, две машины сгорели дотла в эпицентре удара, еще одна сильно повреждена. Также было повреждено соседнее кафе. В момент удара там находились люди, но о пострадавших не сообщается. Ранее «Звезда» показала кадры последствий украинского обстрела, унесшего жизни семи человек в Донецке. Экспертное мнение и аналитика