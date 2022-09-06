ЦБ вводит новое ограничение по покупке иностранных бумаг инвесторами

С 2023 года брокеры будут приостанавливать исполнение любого поручения по увеличению позиции по ценным бумагам эмитентов из недружественных стран.

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С 1 октября 2022 года брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран в случае, если доля таких бумаг в результате сделки в портфеле инвестора превысит 15%. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Отмечается, что с 1 ноября порог доли бумаг для сделок составит 10%, а с 1 декабря - 5%. С 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения по увеличению позиции по ценным бумагам эмитентов из недружественных стран.

В ЦБ пояснили, что решение должно минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами. Так, от подобных блокировок пострадали уже пять миллионов инвесторов.

«Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции», - добавили в Центробанке.

В регуляторе подчеркнули, что решение не распространяется на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

В мае для защиты прав инвесторов и минимизации рисков ЦБ ограничил торги иностранными акциями, заблокированными международными депозитариями. Исключение составили ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России.