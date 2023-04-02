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AirForceTimes: российские ЗРК С-300 обманывают пилотов F-35 США

Елизавета Потейчук
08:38 02.04.2023
У комплексов ПВО есть цифровые методы уклонения от обнаружения, пишет издание.
AirForceTimes: российские ЗРК С-300 обманывают пилотов F-35 США
© Фото: Минобороны РФ
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Пилоты стелс-истребителей F-35 американского производства, которые были отправлены для патрулирования воздушного пространства рядом с границей России, рассказали об обманном маневре российских комплексов противовоздушной обороны С-300. Об этом проинформировало издание AirForceTimes.

По данным газеты, самолет не всегда был способен заметить объекты вокруг себя, так как у комплексов ПВО есть цифровые методы уклонения от обнаружения.

«Мы видели SA-20 (обозначение С-300 в странах НАТО. - Прим. ред.), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать», - цитирует издание слова пилотов.

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