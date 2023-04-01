В стране и мире Пентагон объяснил, почему США не могут передать Киеву ракеты большой дальности Анастасия Бобылева Как объяснил председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, у Вашингтона слишком мало таких ракет и они нужны США. © Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress Читайте нас на: В США объяснили, почему Вашингтон не может передать Украине ракеты большой дальности. Ситуацию прокомментировал председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в интервью изданию Defense One. «С военной точки зрения, у нас их достаточно мало на случай нападения», - подчеркнул он. Ранее Вашингтон заявил, что в США нет лишних ракет ATACMS, которые можно было бы передать Украине. Как пишет издание Politico, поставка ATACMS приведет к истощению американских запасов. Экспертное мнение и аналитика