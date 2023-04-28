Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии

В то же время, согласно новому закону «О гражданстве РФ», требования для его приобретения сокращаются для более чем 20 категорий лиц.

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За дискредитацию российской армии и действия, которые создают угрозу безопасности страны, в России будут лишать приобретенного гражданства. Об этом следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным закона «О гражданстве РФ».

Приобретенного гражданства будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию армии и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Кроме того, лишение гражданства предусматривается за публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственных деятелей, за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.

Те, кого лишат приобретенного гражданства по последнему пункту, имеют право обжаловать решение в суде. При этом список требований, необходимых для получения российского гражданства, сократился. Законом предусматривается уменьшение их числа более чем к 20 категориям лиц.

Расширяется список полномочий главы государства по вопросу определения категории лиц, которые могут обладать правом на упрощенное приобретение гражданства. Для ветеранов Великой Отечественной войны, которые являются бывшими гражданами СССР, а также ветеранов, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года, предусматривается упрощенная схема получения российского гражданства. Помимо этого, для детей, рожденных в смешанном браке, исключается требование о необходимости согласия второго родителя, который является гражданином другой страны.

Ранее был утвержден порядок подачи жителями новых регионов заявлений на получение паспорта, а также инструкции для учета заявлений о нежелании состоять в украинском гражданстве. Также определен порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.



