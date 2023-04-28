ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции под Калугой

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Калужской области 17-летнего подростка, готовившего поджог местной электроподстанции. Как сообщили в Центре общественных связей службы, юноша придерживался неонацистских взглядов.

Задержанный организовал схрон, в котором находились три самодельных зажигательных устройства, а также инструкции по их изготовлению. Все запрещенные предметы были изъяты силовиками.

Ранее в Белгородской области ФСБ задержали мужчину, который планировал незаконно выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне боевиков. Он также планировал поджечь военкомат в одном из городов России, а затем отправить видеоотчет кураторам.