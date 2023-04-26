ФСБ арестовала мужчину за попытку выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ

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Мужчину, планировавшего незаконно выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне боевиков, арестовали в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Арестованный - мужчина 20 лет, житель Твери. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Согласно информации ведомства, арестованный хотел незаконно пересечь госграницу РФ, вступить в украинское вооруженное формирование и вести боевые действия на стороне украинских боевиков.

Кроме того, мужчина занимался сбором информации о боевых действиях на приграничной территории Украины и разрабатывал маршрут, который позволил бы ему пересечь границу в обход пропускных пунктов. Он также планировал поджечь военкомат в одном из городов России, а затем отправить видеоотчет кураторам.

Ранее в Москве по обвинению в госизмене арестовали сотрудника оружейного завода «Промтехнология». Он занимал должность заместителя начальника испытательной лаборатории. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО «Лефоротово».