Минобороны России сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в небе ДНР

Вертолет врага был превращен в груду металла истребительной авиацией России в районе населенного пункта Дробышево.

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Российское оборонное ведомство сообщает об уничтоженном украинском вертолете Ми-8.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении.

Внесли вклад в борьбу с воздушными целями и российские зенитчики. За сутки они перехватили восемь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Также были уничтожены пять вражеских беспилотников. Это произошло в районе населенных пунктов Берестовое (Харьковская область), Кирилловка, Кременец, Новоандреевка (ДНР), Переможное (Запорожская область).

Подведен суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 86 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 112 районах.

С начала специальной военной операции враг недосчитался 413 самолетов, 229 вертолетов, 3 887 беспилотников, 421 ЗРК, 8 887 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 679 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 820 единиц специальной военной автотехники.

Также в Минобороны России сообщили о поражении украинского объединенного штаба обороны Артемовска ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.