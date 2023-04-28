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Песков заявил, что в настоящее время все придерживаются моратория на испытание ядерного оружия

Игнат Далакян
12:59 28.04.2023
Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о возобновлении испытательных взрывов ядерного оружия.
Песков заявил, что в настоящее время все придерживаются моратория на испытание ядерного оружия
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время все придерживаются моратория на испытание ядерного оружия.

«В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», - ответил Песков на вопрос о возобновлении испытательных взрывов.

Ранее в законодательный орган Соединенных Штатов внесли документ, запрещающий американскому президенту без санкции конгрессменов принимать решение о применении ядерного оружия. Разработчики законопроекта уверены, что президент США обладает чрезмерно широкими полномочиями в ядерной сфере.

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