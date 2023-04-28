В стране и мире Песков заявил, что в настоящее время все придерживаются моратория на испытание ядерного оружия Игнат Далакян Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о возобновлении испытательных взрывов ядерного оружия. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время все придерживаются моратория на испытание ядерного оружия. «В настоящий момент все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», - ответил Песков на вопрос о возобновлении испытательных взрывов. Ранее в законодательный орган Соединенных Штатов внесли документ, запрещающий американскому президенту без санкции конгрессменов принимать решение о применении ядерного оружия. Разработчики законопроекта уверены, что президент США обладает чрезмерно широкими полномочиями в ядерной сфере. Экспертное мнение и аналитика