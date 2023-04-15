В США предложили ограничить право президента применять ядерное оружие
В Конгресс США внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту США без санкции конгрессменов принимать решение о применении ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки, соавтора ядерной поправки.
Разработчики законопроекта - Эд Марки и Тед Лью - уверены, что президент США наделен чрезмерно широкими полномочиями в ядерной сфере.
«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», - приводит РИА Новости заявление Марки.
Внесенный на суд Конгресса законопроект вводит систему сдержек и противовесов, чтобы лишить хозяина Белого дома права единолично распоряжаться ядерным оружием.
Ранее сообщалось, что Марки и Лью уже семь лет добиваются вето на право президента без санкции Конгресса принимать решение о ядерном ударе.