Хуснуллин сообщил, что посетил Артемовск

Вице-премьер сообщил, что город поврежден, но его можно восстановить.

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Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что по поручению президента посетил новые регионы РФ. В ходе визита он осмотрел объекты и провел совещания по региональным программам социально-экономического развития.

Также чиновник сообщил о посещении Артемовска. По его словам, город можно восстановить после повреждений - у РФ уже есть соответствующий опыт.

Ранее Хуснуллин в рамках рабочей поездки в ДНР посетил строящийся протезно-ортопедический центр в Донецке, а в Харцызске побывал на бульваре Шевченко, реконструкция которого завершилась недавно. В городе планируют восстановить свыше 30 километров дорог.