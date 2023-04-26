Хуснуллин посетил строящийся перинатальный и протезно-ортопедический центры в Донецке

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Строительство перинатального центра в Донецке идет в хорошем темпе. Уже необходимо формировать профессиональную команду медиков. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в ДНР.

Вице-премьер проверил ход работ на объекте. Уже возведен монолитный каркас, проложены инженерные сети, готовы палаты.

С просьбой о строительстве перинатального центра ранее к президенту обратились донецкие женщины. Услугами высокотехнологичного медучреждения они смогут воспользоваться уже в этом году.

Марат Хуснуллин также посетил в Донецке строящийся протезно-ортопедический центр, а в Харцызске побывал на бульваре Шевченко, реконструкция которого завершилась недавно. В городе планируют восстановить свыше 30 километров дорог. Вице-премьер подчеркнул, на что именно следует обратить внимание.

«Очень важно не просто построить разово дорогу, а чтобы она много лет стояла. Очень важно качество соблюдать. Не надо гнаться за сроками, а надо реально соблюдать качество. У нас вопрос номер один - качество дорог. У нас с вами задача сделать полноценную программу по дорожному строительству. Строительство, эксплуатация, ремонт, выдержка ремонтных сроков - это важнейшие задачи, над которыми сегодня надо работать», - сказал заместитель Председателя Правительства РФ.

Ранее Марат Хуснуллин побывал в Мариуполе, где проверил, как идет реконструкция парка, ремонт двух вузов, строительство школы искусств. А также принял участие в церемонии вручения ключей от квартир в возведенных многоэтажках.