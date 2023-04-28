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Замминистра обороны РФ Шевцова посетила Национальный кадетский корпус в Индии

15:45 28.04.2023
На память Шевцова подарила индийским кадетам барельеф, выполненный воспитанницами пансиона Минобороны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова побывала в индийском Национальном кадетском корпусе. С особенностями этого учебного заведения познакомил его руководитель Гурбирпал Сингх.

В свою очередь замглавы российского оборонного ведомства рассказала о российском опыте довузовского образования, особое внимание уделив Пансиону воспитанниц Минобороны. Пообщалась Татьяна Шевцова и с индийскими кадетами.

«В наших образовательных учреждениях наши воспитанницы помимо образовательной программы и военной подготовки много внимания уделяют пению, танцам, спорту, вышиванию», - отметила она.

На память Шевцова подарила индийским кадетам барельеф, выполненный воспитанницами пансиона Минобороны.

В январе российские кадеты из Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона Минобороны впервые приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Национального кадетского корпуса Индии.

Кадетское образование в Индии представлено Национальным кадетским корпусом, который имеет филиалы по всей стране.

Между тем Тула в 2024 году примет первые игры среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта, которая завершила работу в Москве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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