Армия Замминистра обороны РФ Шевцова посетила Национальный кадетский корпус в Индии На память Шевцова подарила индийским кадетам барельеф, выполненный воспитанницами пансиона Минобороны. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова побывала в индийском Национальном кадетском корпусе. С особенностями этого учебного заведения познакомил его руководитель Гурбирпал Сингх. В свою очередь замглавы российского оборонного ведомства рассказала о российском опыте довузовского образования, особое внимание уделив Пансиону воспитанниц Минобороны. Пообщалась Татьяна Шевцова и с индийскими кадетами. «В наших образовательных учреждениях наши воспитанницы помимо образовательной программы и военной подготовки много внимания уделяют пению, танцам, спорту, вышиванию», - отметила она. На память Шевцова подарила индийским кадетам барельеф, выполненный воспитанницами пансиона Минобороны. В январе российские кадеты из Петербургского суворовского военного училища и воспитанницы пансиона Минобороны впервые приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Национального кадетского корпуса Индии. Кадетское образование в Индии представлено Национальным кадетским корпусом, который имеет филиалы по всей стране. Между тем Тула в 2024 году примет первые игры среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Такое решение принято на Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта, которая завершила работу в Москве. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика