Министр обороны КНР пригласил Шойгу посетить Китай

Сергей Шойгу ответил Ли Шанфу, что он с удовольствием приедет в Китай.

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Министр обороны Китая Ли Шанфу пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в КНР. Он сделал это на полях совещания глав военных ведомств стран - участниц ШОС.

Ли Шанфу заявил, что Шойгу будут ждать в Китае на планирующемся форуме, который пройдет в октябре 2023 года.

«Я с удовольствием приеду в Китай», - ответил Шойгу.

После этого Шойгу предложил вернуться к обсуждению темы Арктики и к российским предложениям о сотрудничестве РФ и КНР в этом регионе.

Также министр обороны России заявил об угрозе ШОС из-за просьб Запада о размещении военной инфраструктуры в Центральной Азии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.