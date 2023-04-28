Министр обороны КНР пригласил Шойгу посетить Китай
Сергей Шойгу ответил Ли Шанфу, что он с удовольствием приедет в Китай.
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Министр обороны Китая Ли Шанфу пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в КНР. Он сделал это на полях совещания глав военных ведомств стран - участниц ШОС.
Ли Шанфу заявил, что Шойгу будут ждать в Китае на планирующемся форуме, который пройдет в октябре 2023 года.
«Я с удовольствием приеду в Китай», - ответил Шойгу.
После этого Шойгу предложил вернуться к обсуждению темы Арктики и к российским предложениям о сотрудничестве РФ и КНР в этом регионе.
Также министр обороны России заявил об угрозе ШОС из-за просьб Запада о размещении военной инфраструктуры в Центральной Азии.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.