Леонид Михайлович осознал свое призвание еще в детстве, его всегда привлекала именно неотложная хирургия.

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В канун юбилея Леонид Рошаль, как и прежде, нарасхват у журналистов. Конечно, годы берут свое, признается он. Недавно сам пережил операцию. Но рассуждает по-прежнему ясно.

«Я вообще не понимаю, что такое 90 лет, я серьезно. И как время пролетело, как одна секунда», - говорит Леонид Михайлович.

С легкой руки журналистов Рошаль получил прозвище главного детского доктора мира. Однако в этом году его как сопредседателя Общероссийского народного фронта включили в список европейских санкций.

«Мне более всего понравился Зеленский. Мне вот только сейчас 90, а он внес меня в список на 10 лет. Я постараюсь оправдать его предложение и дожить до ста лет, а там посмотрим», - иронизирует Рошаль.

Стать врачом Рошаль решил еще в детстве. Причем его, будущего детского доктора мира, всегда привлекала именно неотложная хирургия.

«Там нет спокойной жизни, и нужно принимать быстрые решения. Вот такой темп меня устраивает. Мне нравится такая работа. Это позволяет не расслабляться в жизни», - добавил врач.

Безотлагательно помощь детям со всей России оказывают в созданном Рошалем единственном в стране НИИ детской хирургии и травматологии, который называют еще «вторым Склифом». Хотя понимание того, что такая помощь необходима как воздух, к главному детскому доктору мира пришла во время его многочисленных командировок в зоны природных и техногенных аварий, железнодорожных катастроф и боевых действий.

Кадры, как Рошаль заходит в захваченный террористами театральный центр на Дубровке и выводит оттуда восемь детей, тогда облетели весь мир. Однако сам Рошаль лишь долгие годы спустя рассказал, каких усилий ему стоило доказать невиновность Фатимы Шаковой - врача, оказавшегося в заложниках у боевиков, которая тогда помогала Рошалю оперировать одного из них и впоследствии была задержана по подозрению в причастности к терроризму.

«Она продолжала работать, она защитила докторскую диссертацию. Мы периодически созваниваемся. Это люди высокого абсолютно долга, и я очень рад, что в моей жизни есть своя Фатима», - сказал Рошаль.

В больницу Рошаля привезли десятимесячного Ваню Фокина, который в минус двадцать пять провел под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске больше суток. И ингушскую девочку Аишу, лишившуюся руки из-за жестокости собственной тети. А с началом конфликта на Украине в 2014-м сюда привозят детей из Донбасса.

Рошаль больше, чем просто врач. Он не боялся идти против официальной позиции чиновников от здравоохранения. Ходил на суды по делу калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве новорожденного. Публично критиковал реформу здравоохранения.

«Леонид Михайлович - это особая фигура современной медицины. Он невероятно полезный человек для общества», - отметил президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России Лео Бокерия. «Он абсолютно порядочный человек, поэтому он говорит то, что считает нужным. Я считаю, что так вообще и нужно жить, как он живет. Я тоже говорю то, что считаю нужным», - говорит заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Сам Рошаль говорит, что плох тот врач, после разговора с которым не стало легче. И кроме хирурга Леонид Михайлович остается еще и психотерапевтом.

«Проблем сейчас очень много, и мы понимаем, в каком мы состоянии находимся. Паниковать не надо. Думаю, что мы все преодолеем. Очень хочу, чтоб это было побыстрее», - говорит доктор.

На вопрос о том, какой подарок он сам хотел бы получить, врач ненадолго задумывается.

«Наверное, просто увидеть счастливую страну, Россию. Все», - резюмировал Рошаль.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что доктор Рошаль в санкционном списке - это как Айболит в заложниках у пиратов.