Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сообщения о его якобы госпитализации не соответствуют действительности. Глава государства находится в добром здравии и готовится к плановой поездке по Заечарскому округу на востоке страны.

«Я в порядке. Сегодня с 12.00 (13.00 мск) я отправляюсь в тур по Сербии», - сообщил Вучич в интервью Sputnik Serbia.

Напомним, портал B92 со ссылкой на неназванный источник сообщил о госпитализации сербского лидера. О причинах не сообщалось, однако утверждалось, что это якобы вторая госпитализация за 20 дней.