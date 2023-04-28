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Глава Тывы поблагодарил фонд Шойгу за вклад в крупнейший буддийский монастырь в РФ

Иван Петров
11:22 28.04.2023
Монастырь состоит из 12 этажей и достигает высоты в 56 метров. Внутри есть подиум под 10-метровую статую Будды. Площадь храмового комплекса - 9,3 гектара.
© Видео: Пресс-служба Главы Республики Тыва © Фото: Пресс-служба Главы Республики Тыва
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Глава Тывы Владислав Ховалыг поблагодарил Фонд имени Кужугета Шойгу, а также других жертвователей за вклад в строительство крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг». 

«От всего сердца приношу благодарность всем, кто сделал возможным сегодняшнее событие. Прежде всего Культурному фонду имени Кужугета Сергеевича Шойгу. Трудно переоценить вклад фонда Шойгу, семьи выдающегося общественного деятеля Тывы... Благодарен всем, кто внес большие и малые пожертвования, вложил свой труд в возведение храма», - заявил Ховалыг во время церемонии открытия. 

Сам монастырь возведен по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. 

На церемонии открытия выступила Ксения Шойгу - представитель Фонда имени Кужугета Шойгу. Она сообщила РИА Новости, что министр обороны России верит в Бога, в его семье практикуется православие. При этом там уважают буддизм, который стал «культурным кодом» малой родины министра. 

Ранее сообщалось, что более 250 артистов приняли участие в Пасхальном хоровом соборе в Главном храме Вооруженных сил России.

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