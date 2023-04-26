В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пострадавшие при пожаре в Сосьве могут обратиться за помощью в передвижной пункт ОВД

Вероника Волосунова
18:49 26.04.2023
Там они могут получить информацию по бесплатному восстановлению сгоревших водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и паспортов РФ.
© Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Читайте нас на:

В поселке Сосьва, который является эпицентром масштабного пожара в Свердловской области, начал функционировать передвижной пункт ОВД, куда пострадавшие местные жители могут обратиться в любое время по любым вопросам, в том числе по восстановлению сгоревших документов. Об этом заявил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

«В эпицентре огненной стихии в настоящее время функционирует передвижной пункт территориального отдела внутренних дел, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться абсолютно по любым вопросам в любое время, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов. Речь идет о водительских удостоверениях, свидетельствах о регистрации транспортных средств и паспортах Российской Федерации, которые будут оформлены в максимально короткие сроки», - сообщил Горелых.

Он также добавил, что сейчас сотрудники полиции и регионального СК ведут проверку на причастность к произошедшему ЧП местных жителей, включая директора одной из пилорам.

Ранее стали известны последствия масштабного пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. На данный момент пожар удалось локализовать на площади 9 000 квадратных метров. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:23 Армия
Видео
Российские бойцы разгромили вражеский склад боеприпасов под Северском из СПГ-9
17:30 В стране и мире
Видео
Глава Россотрудничества Примаков рассказал об украинском флаге, вывешенном у здания РЦНК в Никосии после поджога
16:30 Армия
В МО РФ сообщили о возвращении 40 российских пленных
16:35 В стране и мире
Видео
Сигал заявил, что Зеленский всегда работал на украинских нацистов
15:38 В стране и мире
Видео
УФСБ по Москве пресекло работу колл-центров, действовавших в интересах украинских боевиков
Популярное
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.