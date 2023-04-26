Пострадавшие при пожаре в Сосьве могут обратиться за помощью в передвижной пункт ОВД

Там они могут получить информацию по бесплатному восстановлению сгоревших водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и паспортов РФ.

© Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В поселке Сосьва, который является эпицентром масштабного пожара в Свердловской области, начал функционировать передвижной пункт ОВД, куда пострадавшие местные жители могут обратиться в любое время по любым вопросам, в том числе по восстановлению сгоревших документов. Об этом заявил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

«В эпицентре огненной стихии в настоящее время функционирует передвижной пункт территориального отдела внутренних дел, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться абсолютно по любым вопросам в любое время, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов. Речь идет о водительских удостоверениях, свидетельствах о регистрации транспортных средств и паспортах Российской Федерации, которые будут оформлены в максимально короткие сроки», - сообщил Горелых.

Он также добавил, что сейчас сотрудники полиции и регионального СК ведут проверку на причастность к произошедшему ЧП местных жителей, включая директора одной из пилорам.

Ранее стали известны последствия масштабного пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. На данный момент пожар удалось локализовать на площади 9 000 квадратных метров.