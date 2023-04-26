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Российские бойцы разгромили вражеский склад боеприпасов под Северском из СПГ-9

Валентин Гвоздев
18:23 26.04.2023
Кадры работы российских гранатометов в боях на Северском направлении представила съемочная группа «Звезды».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Северском направлении дорога к позициям батальона БАРС-19 изрыта воронками от снарядов, усеяна разбитой техникой. За несколько километров до места назначения съемочная группа «Звезды» оставляет транспорт. Дальше двигаться можно только пешком, соблюдая строгие правила.

В ясную погоду в небе постоянно работают беспилотники, как наши, так и вражеские. Поэтому надо идти, растянувшись цепью, чтобы не провоцировать противника. Снарядный голод вынуждает боевиков киевского режима беречь боеприпасы. Если на группу из трех человек мину не пожалеют, то потратить ее на одного бойца для националистов уже непозволительная роскошь.

Двигаться нужно быстро, малейшее промедление может дорого обойтись. Расчет противотанкового «Копья», как называют гранатомет СПГ-9, занимает огневую позицию и готовится к выстрелу. Задача - сделать тот самый снарядный голод боевиков еще более сильным. СПГ-9 весьма эффективен, несмотря на относительно небольшую дальность стрельбы.

Расчет отрабатывает по месту складирования боеприпасов. Сразу же после стрельбы нужно бегом покидать позицию, противник с ответным огнем не заставит себя ждать. Склад боеприпасов удалось обнаружить с помощью все тех же беспилотников. Ночью разведка заметила движение в селе Веселое, которое отсюда всего в нескольких километрах, утром приняли решение отработать по цели противотанковым гранатометом.

Активно работают днем и минометные расчеты БАРСов. Украинские националисты используют любую паузу, чтобы расширить и углубить свои траншеи.

Две мины - и расчет прячется в укрытии. Любое точное попадание наших бойцов вызывает ответный огонь вражеской артиллерии. Однако грамотно замаскированную позицию обнаружить непросто, даже при хорошей оптике на квадрокоптерах, которых у националистов на этом направлении в избытке.

Продвижение наших штурмовых групп особенно заметно вдоль железной дороги на Северск. БАРСы прикрывают передовые отряды и закрепляются на отбитых позициях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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