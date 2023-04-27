Осужденный российский моряк с «Амура» будет освобожден и депортирован из Японии

Два года назад «Амур» столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, в результате чего погибли три японских рыбака.

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Третий помощник капитана российского судна «Амур» Павел Добрянский, который был осужден в Японии, будет освобожден. Об этом сообщил судья окружного суда Асахикава.

«Он будет освобожден, и иммиграционная служба начнет процедуру по депортации», - передает РИА Новости слова судьи.

Напомним, два года назад российское судно «Амур» столкнулось с японской рыболовецкой шхуной у берегов Хоккайдо. В результате происшествия погибли три японских рыбака. Против третьего помощника капитана «Амура» было возбуждено уголовное дело.