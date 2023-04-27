В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Осужденный российский моряк с «Амура» будет освобожден и депортирован из Японии

Игнат Далакян
06:40 27.04.2023
Два года назад «Амур» столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, в результате чего погибли три японских рыбака.
Осужденный российский моряк с «Амура» будет освобожден и депортирован из Японии
© Фото: Artur Widak ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Третий помощник капитана российского судна «Амур» Павел Добрянский, который был осужден в Японии, будет освобожден. Об этом сообщил судья окружного суда Асахикава.

«Он будет освобожден, и иммиграционная служба начнет процедуру по депортации», - передает РИА Новости слова судьи.

Напомним, два года назад российское судно «Амур» столкнулось с японской рыболовецкой шхуной у берегов Хоккайдо. В результате происшествия погибли три японских рыбака. Против третьего помощника капитана «Амура» было возбуждено уголовное дело.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:07 В стране и мире
Девять человек пострадали при взрыве на газовой скважине в Якутии
03:28 В стране и мире
Минобороны Венгрии призвало с осторожностью подходить к расширению НАТО
22:06 В стране и мире
Байден пригрозил Северной Корее сменить режим
18:23 Армия
Видео
Российские бойцы разгромили вражеский склад боеприпасов под Северском из СПГ-9
17:30 В стране и мире
Видео
Глава Россотрудничества Примаков рассказал об украинском флаге, вывешенном у здания РЦНК в Никосии после поджога
Популярное
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.