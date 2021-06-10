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В Японии возбудили уголовное дело против третьего помощника капитана судна «Амур»

Анна Берестовая
04:32 10.06.2021
Против третьего помощника капитана судна «Амур» возбуждено уголовное дело в связи с аварией в Охотском море.
В Японии возбудили уголовное дело против третьего помощника капитана судна «Амур»
© Фото: Ramiro Agustin Vargas Tabares ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Японии официально возбудили уголовное дело против третьего помощника капитана российского судна «Амур», столкнувшегося в конце мая с японской рыболовецкой шхуной вблизи берегов Хоккайдо. Соответствующая информация поступила от прокуратуры азиатского государства генеральному консульству России в Саппоро.  

Следствие, согласно плану, будет длиться 20 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Ранее сообщалось, что Павел Добрянский был задержан правоохранительными органами по подозрению в халатности и ненадлежащем управлении транспортным средством в связи с инцидентом в Охотском море, в результате которого погибли три японских моряка. Максимальным наказанием при таких обвинениях может быть заключение на три года и штраф не более 500 тысяч иен, а также лишение свободы на семь лет или штраф не более миллиона иен.

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