Девять человек пострадали при взрыве на газовой скважине в Якутии

По данным МЧС, всех пострадавших доставят в больницу города Мирный.

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По меньшей мере девять человек пострадали во время взрыва на газовой скважине в Якутии. МЧС поделилось предварительными сведениями о последствиях происшествия на месторождении в Мирнинском районе Якутии.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, ночью 27 апреля на участке добычи газа в нескольких километрах от села Таас-Юрях произошел выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси.

По данным МЧС, всех пострадавших доставят в центральную районную больницу города Мирный.

Причины взрыва пока не известны, но уточняется, что все произошло во время ремонтных работ внутри скважины.

Ранее сообщалось, что взрыв газа привел в разрушению двух подъездов многоквартирного жилого дома в Новосибирске, погибли более десяти человек.