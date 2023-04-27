Расчеты РСЗО «Ураган» разгромили вражеские позиции в зоне СВО: кадры

Расчеты «Ураганов» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Российские расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) поразили вражеские объекты в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры работы расчетов продемонстрировало Министерство обороны России.

Боевая работа расчетов орудий занимает несколько минут от получения координат цели до занятия боевой машиной огневой позиции, наведения ее на цель, залпа и оперативной смене позиции. Расчеты «Ураганов» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага.

Дальность полета снарядов позволяет точечно ликвидировать различные площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава противника. Результаты огневого воздействия РСЗО «Ураган» подавляют работу органов управления и обеспечения войск, истощая ресурсный потенциал националистов.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и замаскированных позиций украинских националистов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.