Армия Армия Армия

Расчеты РСЗО «Ураган» разгромили вражеские позиции в зоне СВО: кадры

05:00 27.04.2023
Расчеты «Ураганов» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Российские расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) поразили вражеские объекты в зоне специальной военной операции на Украине. Кадры работы расчетов продемонстрировало Министерство обороны России.

Боевая работа расчетов орудий занимает несколько минут от получения координат цели до занятия боевой машиной огневой позиции, наведения ее на цель, залпа и оперативной смене позиции. Расчеты «Ураганов» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы противника, находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков врага.

Дальность полета снарядов позволяет точечно ликвидировать различные площадные цели, такие как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава противника. Результаты огневого воздействия РСЗО «Ураган» подавляют работу органов управления и обеспечения войск, истощая ресурсный потенциал националистов.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и замаскированных позиций украинских националистов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:07 В стране и мире
Девять человек пострадали при взрыве на газовой скважине в Якутии
03:28 В стране и мире
Минобороны Венгрии призвало с осторожностью подходить к расширению НАТО
22:06 В стране и мире
Байден пригрозил Северной Корее сменить режим
18:23 Армия
Видео
Российские бойцы разгромили вражеский склад боеприпасов под Северском из СПГ-9
17:30 В стране и мире
Видео
Глава Россотрудничества Примаков рассказал об украинском флаге, вывешенном у здания РЦНК в Никосии после поджога
Популярное
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Опубликованы кадры пылающего состава с деревом в охваченной пожаром Сосьве
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Видео
Песков назвал враньем слухи о двойниках и бункерах Путина
Видео
Ржевский берсерк: пенсионерка с топором разгромила строительный магазин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.