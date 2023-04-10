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МО РФ показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне СВО

10:00 10.04.2023
Координаты целей российские десантники получают от операторов БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и замаскированных позиций украинских националистов в ходе огневой поддержки штурмовых отрядов десантников в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Артиллерийские подразделения ВДВ в рамках проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей украинских боевиков, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению вооружения и военной техники противника.

В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов БПЛА вскрыли замаскированные позиции украинских националистов и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО на штатной технике выдвинулись в район выполнения боевых задач.

С получением координат целей от операторов беспилотных летательных аппаратов расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по выявленным позициям противника.

Реактивные снаряды были выпущены по заданному квадрату.

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 по технике украинских националистов в зоне спецоперации. Пуски ракет экипажами российских штурмовиков выполнялись парами с малых высот.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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