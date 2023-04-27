Армия Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции боевиков в зоне СВО Во время вылета экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. В российском оборонном ведомстве указали, что пуски ракет совершались парами с малых высот. Затем экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. По окончании боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика