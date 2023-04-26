МО РФ сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области

Самолет неприятеля рухнул в районе населенного пункта Велетенское. Он был сбит российскими средствами ПВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении вражеского штурмовика Су-25 в небе Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Еще российские зенитчики перехватили 16 украинских снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Водяное, Новоандреевка, Ольгинка (ДНР), Червоноармейское, Грозовое (Запорожская область), Обрывка, Казачьи Лагери, Пролетарка (Херсонская область), Рубежное, Кременная (ЛНР).

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 93 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска противника в 127 районах.

Кроме этого, удалось поразить два командно-наблюдательных пункта сил специальных операций противника, которые находились в районе острова Великий в Херсонской области.

С начала спецоперации враг недосчитался 412 самолетов, 228 вертолетов, 3 861 беспилотника, 415 ЗРК, 8 858 танков и других боевых бронированных машин, 1 094 боевых машин РСЗО, 4 663 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 777 единиц специальной военной автотехники.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что артиллерия Вооруженных сил России выполнила 59 огневых задач в районе Артемовска за сутки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.