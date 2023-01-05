В ШОС заявили о намерении создавать условия для решения украинского кризиса

Страны ШОС объединены общими ценностями и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам, сказал Чжан Мин.

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что страны объединения готовы создавать благоприятные условия для разрешения ситуации на Украине. По его словам, страны ШОС объединены общими ценностями и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам.

«После начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами», - сказал генсек в беседе с РИА Новости.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что страны ШОС и Содружества Независимых Государств (СНГ) намерены наращивать сотрудничество в военной отрасли. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что государства-члены ШОС и СНГ объединят усилия для предотвращения биологических угроз.