За два марафона - 5 100 рублей: журналист Варсегова об опыте «общения» с Блиновской

Журналист отметила, что Блиновская хвасталась «множеством образований» и наличием дипломов по различным направлениям в психологии, в то время как серьезные специалисты одному направлению, например детской психологии, посвящают всю свою жизнь.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Среди участников марафонов блогера Елены Блиновской были и российские журналисты, удовлетворявшие свой профессиональный интерес. Своим опытом участия в марафонах Блиновской со «Звездой» поделилась специальный корреспондент Наталья Варсегова.

Как журналист, Наталья испытывала интерес разобраться в данной ситуации - что же такое в этих марафонах, что она зарабатывает на них миллионы, сотни миллионов рублей, а люди все несут и несут ей свои деньги.

«Ну, может быть, действительно она там знания какие-то сокровенные открывает, что действительно можно по щелчку какие-то свои желания исполнять. Поэтому я сразу записалась на два марафона. Это "Марафон желаний", собственно, и "Расширение финансового сознания"... Значит, заплатила я за "Расширение финансового сознания" 5 000 рублей, за "Марафон желаний", так как все это происходило в начале прошлого года, когда была очень сильная нестабильность в стране по геополитическим причинам, то как раз тогда можно было за 100 рублей какую-то часть марафона пройти, поэтому там я заплатила 100 рублей», - рассказала журналист.

Далее она сообщила, что на этих марафонах она получила кучу голосовых сообщений, «которые были записаны Еленой, судя по всему, два года назад или, наверное, год назад», которые, «видимо, каждый раз транслируются из марафона в марафон». Наталья добавила, что для каждого марафона они разные, разная подача, но принцип один и тот же.

«Нужно слушать раз в неделю голосовые сообщения, выполнять домашние задания, отправлять домашние задания куратору и уже после этого приступать к следующему этапу заданий», - пояснила журналист.

Она рассказала, какими были эти самые задания. Сначала - «прибраться в квартире», «написать список своих желаний: сначала из 10 желаний, потом из 100 желаний» и «страхи: почему вы боитесь, что вот эти желания не исполнятся».

«Это, кстати, один из таких достаточно известных психологических приемов, во многих книгах о психологии он написан. Поэтому когда ты видишь свои страхи, когда их ты пишешь на бумаге, то вроде у тебя как-то получается от них избавиться», - добавила журналист Варсегова.

Говоря об образовании самой Елены Блиновской, спецкор рассказала, что та хвасталась «множеством образований» и наличием дипломов по различным направлениям в психологии: «Психолог, клинический психолог, семейный психолог, детский психолог, потом еще какой-то психолог, по-моему, там не меньше 10 каких-то было регалий».

Журналист Варсегова отметила: вопрос у нее возник в том, что серьезные специалисты одному направлению, например детской психологии, посвящают всю свою жизнь, «а Елена умудрилась в какие-то 5-10 лет впихнуть вообще все, что можно».

Напомним, этим утром блогера Блиновскую задержали на границе с Белоруссией - она пыталась покинуть страну. Ей вменяют в вину уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере - более 918 миллионов рублей.