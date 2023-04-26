Нарышкин открыл выставку «Русский Азов» в историческом парке на ВДНХ

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В Москве в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» на ВДНХ открылась выставка «Русский Азов». Экспозиция, посвященная истории городов Азовского побережья, будет идти до 30 июня. На открытии столичной выставки присутствовал глава СВР России, а также председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В мультимедийном формате посетителям представлены материалы российских музеев и архивов. В одном месте собрана история Приазовья от каменного века и средневековья до царской, советской и современной России. Различные этапы представлены с помощью экранов, сенсорных планшетов, проекций и 3D-моделей.

Выставку покажут в исторических парках по всей стране. Ожидается, что с проектом также ознакомятся жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Саратова, Казани, Волгограда, Краснодара.

Ранее в Историческом музее в Москве открылась выставка работ фотокорреспондента Евгения Халдея.