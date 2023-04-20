В стране и мире Путин: муниципалитеты должны знать нужды и потребности семей участников СВО Андрей Аркадьев Президент отметил, что во всех регионах организованы муниципальные штабы, которые обеспечивают сотрудничество органов местного самоуправления и волонтеров. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Муниципалитеты должны знать нужды и потребности семей участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. «Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу подчеркнуть, каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей», - сказал глава государства на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Президент добавил, что в рамках общероссийской акции «Мы вместе» во всех регионах страны есть муниципальные штабы, которые обеспечивают сотрудничество органов местного самоуправления и волонтеров. Как отметил Путин, среди муниципального сообщества немало добровольцев, показавших пример преданности стране. Экспертное мнение и аналитика