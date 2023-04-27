МО РФ заявило об уничтожении украинского самолета Су-24 в небе ДНР

Вражеский самолет был сбит российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Липовка.

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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского самолета Су-24.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Внесли лепту в очищение неба и российские средства ПВО. За сутки они перехватили четыре украинских снаряда РСЗО HIMARS. Также был сбит 21 вражеский беспилотник. Это произошло в районах населенных пунктов Спорное, Кирилловка, Васильевка (ДНР), Луговское, Новое, Маячка (Запорожская область), Жовтневое (Харьковская область), Корсунка (Херсонская область), Кременная (ЛНР).

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 78 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 109 районах.

Удалось поразить командно-наблюдательные пункты противника. Они принадлежали силам специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригадам врага. Эти пункты находились в районах Черкесского (Херсонская область), Авдеевки, Серебрянки (ДНР).

Российские войска уничтожили две украинские РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68, которые находились в районе населенного пункта Камышеваха на территории ДНР.

С начала спецоперации враг недосчитался 413 самолетов, 228 вертолетов, 3 882 беспилотников, 421 ЗРК, 8 878 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 671 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 805 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что удар высокоточным оружием не дал морпехам противника выдвинуться в район боевых действий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.