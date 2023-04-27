В Петербурге торжественно спустили на воду подводную лодку «Можайск» для ТОФ

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В таких церемониях лишней импровизации не бывает. Все четко по протоколу. Военный оркестр. Экипаж приветствует главнокомандующего ВМФ. Корабелы за леерным ограждением заняли самые удобные места, чтобы увидеть завершающий этап рождения нового корабля.

Пятая в серии из шести дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота - «Можайск». Ее построили меньше чем за два года. Предшественники - субмарины модифицированного проекта 636 «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Уфа» уже в строю и выполняют боевые задачи.

Крылатые ракеты «Калибр» - главная ударная сила подводных лодок проекта 636. Высокоточное оружие способно поразить цель на расстоянии до 1,5 тысяч километров. В арсенале корабля также донные мины и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Еще одно преимущество таких сравнительно небольших дизель-электрических лодок перед теми же, например, атомными крейсерами. Только дизельные лодки могут ложиться на грунт и находиться там достаточно долго и практически бесшумно.

Большая часть уникального оборудования лодки под грифом «секретно». Конструкция двухкорпусная. Внешний легкий корпус выполнен из специального гидроакустического покрытия, что и делает этот корабль одним из самых бесшумных в мире.

Основная задача таких лодок - охрана военно-морских баз, прикрытие портов. «Черные дыры», как прозвали эти корабли на Западе, несут дозор, проводят разведку в ближней морской зоне. Подлодки-невидимки могут ставить минные заграждения и доставлять диверсантов к вражеским берегам.

«Можайск» покидает 12 -й стапельно-сдаточный цех, но еще на какое-то время остается на Адмиралтейских верфях в плавучем доке для подготовки к швартовым и ходовым испытаниям в водах Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что новые БМП-3 от «Курганмашзавода» отправились в зону спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.