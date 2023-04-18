Новые БМП-3 от «Курганмашзавода» отправились в зону спецоперации

Боевые машины пехоты, которые прошли все необходимые испытания на заводском полигоне, отгрузили в рамках выполнения гособоронзаказа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Курганмашзавод» поставил российским войскам партию БМП-3 с дополнительными комплектами защиты - броневыми экранами и решетками. Боевые машины пехоты отгрузили в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Техника прошла все необходимые испытания на заводском полигоне.

В литейных цехах «Курганмашзавода» не любят формулировку «плавим металл». Здесь принято говорить - «металл варим». Действительно, изготовление уникальных сплавов напоминает создание сложного первого блюда. Десятки ингредиентов, большинство из которых строго засекречены, точные до грамма дозировки, время выверено до секунды, а температура - до десятых значений градуса по Цельсию.

Масштаб единиц номенклатуры у литейного производства поражает - это десятки тысяч деталей. После обработки они отправляются в цеха сварочные. Здесь в несколько этапов формируется корпус будущей машины пехоты. Каждый шов проверяет не только автоматика, но и человек. Контролеры на каждом участке.

Руководство единственного в стране производителя БМП 3, или как ее еще называют «тройки», признается: нагрузка на коллектив с началом проведения СВО увеличилась многократно. Завод работает практически круглосуточно, в три смены. Было принято решение - серьезно увеличить штат. Как инженерно-технических служб, так и рабочих специальностей. «Курганмашзавод» был и остается крупнейшим работодателем региона. Но есть и другие плюсы увеличения темпов производства.

«Массовость производства приводит к повышению качества. Рано или поздно. Поэтому качество никоим образом не страдает. Более того, она еще и улучшается в зависимости от количества», - отметил главный конструктор АО «СКБМ» госкорпорации «Ростех» Сергей Абдулов.

Все службы «КМЗ» плотно взаимодействуют с нашими ребятами в зоне проведения специальной военной операции. Пожелания и предложения бойцов с передовой незамедлительно дорабатываются и внедряются в массовое производство «тройки». Уже поменяли материал на заднем отбойном диске, внесли изменения в систему электроники машины. Главный конструктор показывает бронекожухи из спецстали для дополнительного и основного прицелов наводчика БМП.

Залпом из «тридцатки» (скорострельной 30-миллиметровой) и одиночным из «сотки» (100-миллиметровой) пушки. После комплекса испытаний заводских, БМП-3 отправляются на полигон для пристрелки вооружения и проверки ходовых качеств. Корпус машины изготовлен из уникального сплава алюминия, что делает ее значительно легче зарубежных аналогов, ходят легенды. Как и об элементарной системе управления.

Работники завода обслуживают свои «тройки» и в непосредственной близости от передовой. Начальник управления сервисного обслуживания предприятия с патриотичным позывным «КМЗ» несколько месяцев проработал с нашими бойцами-ремонтниками на Южном направлении СВО. Знает, насколько востребована и любима курганская машина российскими военнослужащими.

«Сколько жизней она спасла нашим ребятам. Маневренность. То есть они уходят. В первую очередь повреждается машина, которая стоит или медленно движется. А эта разгоняется до 70 километров, опять же имеет вооружение», - сказал начальник гарантийного управления ПАО «Курганмашзавод» госкорпорации «Ростех» с позывным «КМЗ».

На «Курганмашзаводе» подчеркивают, что такая высокая оценка их детища - лучшая мотивация. Наши ребята на передовой получат необходимое количество БМП-3, каких бы усилий это не стоило коллективу оборонного предприятия.

Ранее съемочная группа «Звезды» побывала на заводе «Октава» (в составе «РТ-Капитала» входит в госкорпорацию «Ростех») в Туле. На предприятии запущено производство штурмовых бронежилетов «Оберег». Корреспондент присутствовал при контрольном отстреле, который подтверждает прочность брони. Эти штурмовые бронежилеты защищают от осколков и пуль, не сковывая движений. При этом первая партия уже прошла проверку реальным делом в зоне спецоперации.