Елену Блиновскую в ближайшие часы доставят в Москву

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В Подмосковье следователи сейчас проводят обыск в доме Елены Блиновской. Она одна из первопроходцев так называемых онлайн-марафонов - за лекциями и занятиями блогера следили миллионы подписчиков. Поклонники не жалели денег, чтобы, как утверждала в своих речах Блиновская, стать счастливее. Сегодня стало известно, что в отношении блогера возбудили уголовное дело - ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей.

Женщину задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией. И по некоторым данным, сейчас ее везут на допрос в Москву. Об этом сообщил наш корреспондент, который находится у здания Следственного комитета в Москве. Он также рассказал, чем известна «королева марафонов».

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги, занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и доход на физлиц на общую сумму 918 миллионов рублей», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Елена Блиновская задержана сотрудниками органов при попытке пересечь границу РФ.