Опубликованы документы о поиске предателя в ближайшем окружении Гитлера

Сегодня ФСБ раскрыла новые протоколы допроса личного пилота Гитлера Ганса Баура. В опубликованных документах содержится информация о психологическом состоянии верхушки Третьего рейха в его последние месяцы, о грызне, подозрениях и наивных надеждах на новое «чудо-оружие».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФСБ России

ФСБ России опубликовала новые документы о последних месяцах Третьего рейха. Это показания личного пилота Гитлера Ганса Баура, который в том числе рассказал, что происходило в убежище Гитлера в последние дни существования нацистского государства.

Так, например, в документах описывается нервозная обстановка еще с конца 1943 года в ближайшем окружении Гитлера - возникли подозрения в наличии предателя даже в этом самом тесном кругу.

«С конца 1943 года Гитлер перестал есть за общим столом, так как возникло подозрение, что среди ближайшего окружения есть предатель и отдельные высказывания за столом становились достоянием гласности. Было установлено, что вражеской разведке стали известны факты, известные одному узкому кругу лиц. В ставке к концу 1944 года господствовало настроение взаимного недоверия», - сообщил на допросе Баур.

Кроме этого, личный пилот рассказал и о замкнутости Гитлера, которая только росла с каждой неудачей на фронте. По его словам, фюрер еще сильнее отдалялся от своего окружения и все больше и больше становился замкнутым, держась от всех вдали и проводя все время в своем убежище. В течение дня он разве что обычно выходил на полчаса в сад, чтобы погулять с собакой. Кроме того, явно нервничающий Гитлер очень мало спал.

«Распорядок его работы в Берлине был следующий: утром в 9 часов ему приносили газеты и начинался рабочий день. Обсуждение военного положения происходило днем в 16 часов и в час ночи. Ночью в 3 часа пили чай, после него еще работал с 4 до 6 часов утра и затем спал до 9 часов», - говорится в протоколе допроса Ганса Баура.

Гитлера в последние месяцы Третьего рейха явно тяготила ведущая к поражению война. По словам личного пилота, он иногда присутствовал на ночном чае. И тогда, что характерно, о войне говорили мало, потому что в часы отдыха фюрер старался отвлечься, рассуждая на другие темы.

При этом в близком окружении Гитлера старались до конца не думать о неизбежном исходе, прикидывая, как бы он мог с помощью «чудо-оружия» добиться более-менее удачного для Германии итога конфликта.

«Видимо, у Гитлера все еще есть средства довести войну до благополучного конца. Мы предполагали наличие какого-либо нового секретного оружия, вроде атомной бомбы или лучей смерти небывалой силы, которое способно принести нам победу», - говорил личный пилот Гитлера.

«Лучи смерти», правда, как позже установил побывавший на испытаниях глава Германского трудового фронта Роберт Лей, оказались надувательством. Третий рейх уже ничего не могло спасти.

Нацистские бонзы, которые успели натворить страшных дел, не испытывали иллюзий насчет своего положения. Так, Мюллер собирался застрелиться, но Гансу Бауру советовал попытаться выжить - ведь тот, как пилот, не успел совершить военных преступлений.

«Группенфюрер СС Мюллер еще 30 апреля, после смерти Гитлера, сказал мне, что и он вместе еще с двумя сотрудниками СД застрелится. "Для тебя, Баур, уйти отсюда имеет смысл, как пилоту, тебе не приходилось никого арестовывать или расстреливать, а я вел следствия по делу заговора и делал еще кое-что, о чем я не имею права тебе говорить"», - вспоминал Баур.

Хотя некоторые члены нацистской верхушки смотрели на мир оптимистичнее и все еще надеялись вырваться из западни. Среди таких был, например, начальник партийной канцелярии Мартин Борман. Баур описал пути, которыми эти люди покидали убежище Гитлера после его самоубийства.

«Все находившиеся в имперской канцелярии были разбиты на боевые группы, которые с 9 вечера стали незаметно для русских покидать убежище. Меня включили в группу генерала Раттенхубера. Эта группа в 10 вечера 1 мая ушла из рейхсканцелярии через служебный ход и проследовала в туннель берлинского метро на станции "Кайзерхоф"», - говорил Ганс Баур.

Эти, а также многие другие факты можно почерпнуть из отсканированных оригиналов советских документов, опубликованных на сайте ФСБ.