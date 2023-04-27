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В НАТО заявили, что Украина получила большую часть обещанной военной помощи

Егор Левин
12:55 27.04.2023
Помимо прочего, девять украинских бригад прошли подготовку в странах альянса и уже отправлены обратно.
В НАТО заявили, что Украина получила большую часть обещанной военной помощи
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники альянса, передававшие помощь Украине, практически исчерпали свои ресурсы. По его словам, украинская сторона получила 1 550 бронемашин, 230 танков и «огромное количество» боеприпасов.

«Государства - члены НАТО уже передали Украине беспрецедентную военную помощь», - цитирует его заявление «360».

Столтенберг добавил, что помимо прочего подготовку в странах Альянса прошли более 9 украинских бригад. После обучения их отправили обратно.

Ранее Столтенберг оценил потенциальное контрнаступление ВСУ в Донбассе. По его личному мнению, успех неизбежен, если действовать в «подходящий момент».

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