В НАТО заявили, что Украина получила большую часть обещанной военной помощи
Помимо прочего, девять украинских бригад прошли подготовку в странах альянса и уже отправлены обратно.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники альянса, передававшие помощь Украине, практически исчерпали свои ресурсы. По его словам, украинская сторона получила 1 550 бронемашин, 230 танков и «огромное количество» боеприпасов.
«Государства - члены НАТО уже передали Украине беспрецедентную военную помощь», - цитирует его заявление «360».
Столтенберг добавил, что помимо прочего подготовку в странах Альянса прошли более 9 украинских бригад. После обучения их отправили обратно.
Ранее Столтенберг оценил потенциальное контрнаступление ВСУ в Донбассе. По его личному мнению, успех неизбежен, если действовать в «подходящий момент».