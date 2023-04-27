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Подключение Эрдогана к церемонии доставки топлива на «Аккую» перенесли

Игнат Далакян
12:52 27.04.2023
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», на которой примут участие лидеры РФ и Турции, состоится в режиме видеосвязи.
Подключение Эрдогана к церемонии доставки топлива на «Аккую» перенесли
© Фото: IMAGO, Turkish presidency apaim, Globallookpress
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Подключение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по видеосвязи к церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» перенесено на 16:00 по московскому времени. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

«Подключение по видеосвязи перенесено на 16:00 (совпадает с мск)», - сказал собеседник агентства ТАСС. 

Напомним, сегодня должен состояться телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После чего, как подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ожидается совместное участие в церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую» по видеосвязи.

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