Путин и Эрдоган вместе поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

По словам Пескова, телефонный разговор состоится в три часа дня.

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган вместе поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в три часа дня ожидается телефонный разговор лидеров Российской Федерации и Турции. После чего, как сообщил Песков, ожидается совместное участие в церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на энергоблок №1 атомной электростанции «Аккую».

«Это мероприятие пройдет в режиме видеоконференции», - уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава Российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали ситуацию на Украине и проект газового хаба. Переговоры состоялись в телефонном формате.