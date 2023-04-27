Российские военные подновляют памятники героям ВОВ в селе под Волновахой

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Маленькое село, расположенное восточнее от Волновахи, еще в прошлом году напоминало одну из нынешних окраин Мариуполя. От обстрелов очень сильно пострадали церковь и местный фельдшерско-акушерский пункт. Во время боев многим жителям боевики ВСУ эвакуироваться не давали. Людям приходилось прятаться в домах.

Спустя год после освобождения это село полностью вернули к мирной жизни российские военные. Привели в порядок несколько административных зданий, а сейчас принялись восстанавливать историческое наследие - памятники героям Великой Отечественной войны.

Бойцам, которые только вернулись с передовой, на время пришлось сменить автоматы на обычные пульверизаторы. Техника, кстати, в процессе тоже задействована.

«На двигателе установлен воздушный компрессор. Он подключается к тормозной системе. Подается воздух на пульверизатор. Таким образом мы окрашиваем», - рассказал военнослужащий ВС РФ Ворон.

Новогнатовка - одно из старейших донбасских сел. Ему уже исполнилось 200 лет. Сейчас здесь проживают 300 человек. Самое интересное, что в этом селе установлено два монумента, в которых увековечили память героев, освобождавших село в годы Великой Отечественной войны. Во время боев за освобождение этого села весной прошлого года у одного памятника отлетела голова. Но наши военные уже все восстановили.

Монументы сохранились чудом. Украинской власти, как говорят местные, до них дела не было. Поэтому хоть как-то сохранились памятники только благодаря жителям. Но с каждым годом содержать их становилось все сложнее. Поэтому помощь военных люди приняли с большим удовольствием.

Акция продолжится и после 9 Мая. Наши бойцы хотят не только вернуть окончательный мир в Донбасс, но и полностью восстановить память о подвигах наших предков, которые так же защищали родину от нацизма 78 лет назад.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.