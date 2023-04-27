«Торнадо-Г» немедленно отозвались на запрос и угостили врага реактивными снарядами

Задача на боевом дежурстве, как всегда, приходит внезапно. РСЗО всегда в движении, чтобы не стать жертвой контрбатарейного огня. Но, как только приходит запрос на поддержку, установки тут же выходят на огневую позицию и бьют по украинским боевикам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Расчет постоянно в движении. Их боевое дежурство в том и заключается, чтобы активно перемещаться. А в нужный момент - выполнить приказ. На одном месте «Торнадо-Г» не задерживается больше 7 минут.

«В день мы можем проезжать больше сотни километров, смена районов ожидания и огневых позиций происходит довольно часто», - прокомментировал артиллерист с позывным Волк.

Даже на время коротких остановок они не глушат мотор и стараются минимизировать время простоя, так как контрбатарейная борьба на этом участке очень интенсивно ведется.

По разведданным дежурство предстоит относительно спокойное. Поэтому бойцы соглашаются взять с собой съемочную группу «Звезды». Показать изнутри, как проходит их день. К появлению таких машин на дороге водители легковушек относятся с пониманием.

Задача поступает, как всегда, внезапно. Во время очередной смены позиций. Маршрут перестроен. Курс - на огневой рубеж.

Из походного в боевое положение эта установка переводится за три минуты. Одно из ее главных достоинств. Ну и, конечно, площадь поражения.

Отработали синхронно. А разъезжаются установки в разные стороны. И, только откатившись на безопасную дистанцию, расчет останавливается. Высадить пассажиров.

В этот раз все как по учебнику. Неуловимый расчет «Торнадо-Г». Точное попадание. Немного времени чтобы перевести дух. И снова - в готовности.

Ранее публиковались кадры подготовки подразделений ЗВО к штурму украинских позиций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.