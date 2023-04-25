В США появились сомнения в успехе контрнаступления киевского режима
По данным Politico, в США не рассчитывают на масштабность контрнаступления киевского режима.
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Газета Politico на условиях анонимности поинтересовалась мнением экспертов - крупных американских чиновников о перспективах ожидаемого контрнаступления киевского режима в зоне украинского конфликта. Аналитики дают пессимистичные прогнозы.
«Я не думаю, что однажды утром мы проснемся и увидим, как Украина наступает на большие участки территории», - приводит RT слова одного из экспертов.
По информации издания, Вашингтон дал понять Киеву, что дальнейшая военная и финансовая помощь Украине со стороны США зависит от итогов ожидаемого весной контрнаступления.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «невероятной» поддержку, которую получает Украина, и выразил уверенность в успехе украинского контрнаступления, если оно начнется в подходящий момент.