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В США появились сомнения в успехе контрнаступления киевского режима

Ирина Елагина
03:47 25.04.2023
По данным Politico, в США не рассчитывают на масштабность контрнаступления киевского режима.
В США появились сомнения в успехе контрнаступления киевского режима
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress
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Газета Politico на условиях анонимности поинтересовалась мнением экспертов - крупных американских чиновников о перспективах ожидаемого контрнаступления киевского режима в зоне украинского конфликта. Аналитики дают пессимистичные прогнозы.

«Я не думаю, что однажды утром мы проснемся и увидим, как Украина наступает на большие участки территории», - приводит RT слова одного из экспертов.

По информации издания, Вашингтон дал понять Киеву, что дальнейшая военная и финансовая помощь Украине со стороны США зависит от итогов ожидаемого весной контрнаступления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «невероятной» поддержку, которую получает Украина, и выразил уверенность в успехе украинского контрнаступления, если оно начнется в подходящий момент.

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